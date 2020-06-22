2020/06/22 | 16:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الاثنين، عن تفاصيل الورقة البيضاء التي أعدّها مجلس الوزراء، وتتضمن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، فيما حدد 4 قطاعات لمعالجة الأوضاع الحالية.

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الوزراء عقد، اليوم الإثنين، اجتماعا مع رئيس وأعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، تمت خلاله مناقشة الورقة البيضاء التي أعدّها مجلس الوزراء، وتتضمن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والخطط والإستراتيجيات لمواجهة التحديات التي يواجهها البلد".

واستمع الكاظمي بحسب البيان لـ"مقترحات وآراء أعضاء اللجنة النيابية، ورؤية اللجنة بشأن الحلول المطروحة، والعقبات التي تواجه عملية النهوض بالاقتصاد العراقي وتفعيل القطاعات المختلفة".

وأكد رئيس الوزراء "أهمية أن تشهد المرحلة الراهنة المزيد من التعاون ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يؤدي الى خدمة المواطن وتحقيق المصلحة العامة للبلد، وتجاوز التحديات التي يواجهها"، مبينا "حرصه على عقد اللقاءات المتواصلة مع اللجان النيابية والنواب ، حيث إن هذا التواصل ينعكس ايجابا على سير الأوضاع في العراق".

وقال الكاظمي، إن "حكومته أعدّت ورقة بيضاء للإصلاحات المرتقبة، واتخذت توصيات أولية يجري النقاش بشأنها قبل المضي قدما بها، مبينا ضرورة التكامل ما بين الحكومة ومجلس النواب لدعم هذه الإصلاحات".

وأشار الى أن "سوء الإدارة والاعتماد المطلق على إيرادات النفط هو ما اوصلنا الى الوضع الذي نشهده حاليا، ونسعى الى معالجته من خلال العمل على تفعيل قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار، وغيرها لتعظيم واردات البلد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يكشف تفاصيل "الورقة البيضاء" للإصلاح الاقتصادي والمالي) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يكشف تفاصيل "الورقة البيضاء" للإصلاح الاقتصادي والمالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).