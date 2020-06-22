وثيقة .. التميمي يقرر تخصيص “دار التمريض الخاص” لكوادر الصحة المصابين بعدوى كورونا

2020/06/22 | 16:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوعز وزير الصحة حسن التميمي، بتخصيص إحدى مستشفيات العاصمة بغداد، للمصابين بفيروس كورونا من الاطباء والعاملين بالوزارة.

وأظهرت وثيقة صادرة عن الوزير، قرارا يقضي بتخصيص مستشفى “دار التمريض الخاص” في مدينة الطب، للمصابين بفيروس كورونا من ملاكات وزارة الصحة في بغداد والمحافظات، بهدف حمايتهم وسلامتهم وضمان عودتهم إلى المؤسسات الصحية.

وجاء قرار التميمي، على خلفية زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا، في صفوف الملاكات الطبية والكوادر الصحية التابعة لوزارة الصحة.

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