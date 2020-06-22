شمال العراق تحت القصف التركي والإيراني، وحكومتا بغداد وأربيل تكتفيان بمذكرات الاحتجاج

2020/06/22 | 16:41 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادت الطائراتُ التركية لقصف مناطق وقرى إقليم #كردستان_العراق، وهو عمل عسكري يتكررُ منذُ تسعينات القرن المنصرم، بحجة ملاحقة عناصر #حزب_العمال_الكردستاني.لكن مايميّز العملية العسكرية التركية الجديدة، والتي أُطلق عليها اسم “مخالب النمر”، أنَّها أمتدَّت لمناطق…

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