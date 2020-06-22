انقذ 11 عاملا .. الدفاع المدني يخمد حريق المستشفى التركي في كربلاء

2020/06/22 | 16:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كربلاء اعلن الدفاع المدني اخماد حريق نشب في مشروع المستشفى التركي بمحافظة كربلاء .واوضح في بيان : تمكنت 10 فرق تابعة الى الدفاع المدني من السيطرة واخماد حادث حريق اندلاع داخل مشروع المستشفى التركي (قيد الانشاء) في قضاء الحر المكون من 6 طوابق والعائد لدائرة الصحة العامة لمحافظة كربلاء حيث اندلع حريق داخل غرفة مستخدمة كمخزن مؤقت للأجهزة الطبية مع مخزن اخر يحتوي على مواد تستخدم للسقوف الثانوية واجهزه تبريد مركزي لقسم الأشعة في الطابق الارضي من المستشفى.ةاضاف : على أثر ذلك باشرت فرق الانقاذ باستخدام الكاميرات الحرارية المتطورة بهدف العثور على العمال المحاصرين نتيجة كثافة الدخان المنبعث من الحريق وتمكنت من إخراج 9 عمال بصحة جيدة مع إخراج اثنين آخرين بحالة اختناق شديد احدهم تركي الجنسية وتم على الفور إجراء الإسعافات والانعاش الرئوي حتى تحسنت حالتهم الصحية ليتم نقلهم الى المستشفى مدينة الامام الحسين الطبية لتلقي العلاج الازم .وتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق مع استدعاء خبير الادلة الجنائية للتحقيق بأسباب الحريق .

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