الفلسطينيون ومعادلة (الرواتب أو الوطن) - إبراهيم ابراش

2020/06/22 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إبراهيم_ابراش نظراً للتداخل بين المال والأمن والسياسة فقد تحولت رواتب موظفي السلطة الفلسطينية من حق للموظفين إلى لعنة وقيد على ممارسة المقاومة ضد الاحتلال وتهديد للأمن القومي والمجتمعي.



مشكلة رواتب السلطة الفلسطينية ومن أين تأتي وما ثمنها ليست وليدة اللحظة الراهنة المترتبة عن قرار القيادة الفلسطينية وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل وبالتالي وقف استلام أموال المقاصة، بل إشكال صاحب السلطة الوطنية منذ ب ......





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