2573 اصابة جديدة بفيروس كورونا في ايران

2020/06/22 | 16:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الاثنين، عن وفاة 119 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية بسبب كورونا، كما تم تسجيل 2573 إصابة جديدة، وبذلك يصل إجمالي ضحايا كورونا في إيران، حتى اليوم الاثنين 22 يونيو، إلى 9742 وفاة، و207525 إصابة ، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

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