2020/06/22 | 16:46 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد-اين]أعلنت غرفة العمليات المنبثقة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية انه "لا يوجد فرض حظر شامل للتجول في عموم العاصمة بغداد".
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة العليا: لا يوجد فرض حظر شامل للتجوال في عموم بغداد
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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