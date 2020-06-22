اللجنة العليا: لا يوجد فرض حظر شامل للتجوال في عموم بغداد

2020/06/22 | 16:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت غرفة العمليات المنبثقة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية انه "لا يوجد فرض حظر شامل للتجول في عموم العاصمة بغداد".

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