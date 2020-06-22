الكاظمي يعلن إعداد “ورقة بيضاء” للإصلاحات المرتقبة واتخاذ توصيات أولية

2020/06/22 | 16:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، إعداد ورقة بيضاء للإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية المرتبقة، فيما أشار إلى اتخاذ توصيات أولية بشأنها.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، أن “الكاظمي، عقد اجتماعا مع رئيس وأعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، تمت خلاله مناقشة الورقة البيضاء التي أعدّها […]

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