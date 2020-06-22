بريطاني معتقل في إيران يطلب مساعدة بوريس جونسون

2020/06/22 | 16:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن-(أ ف ب) – وجه بريطاني معتقل في سجن إيوين في إيران نداء ملحا إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قائلا “إننا بحاجة يائسة لمساعدتك”.عرف أنوج عاشوري المهندس المتقاعد البالغ من العمر 66 عاما والذي يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية خلال اعتقاله في إيران منذ ثلاث سنوات الاستجوابات والسجن الانفرادي ولزم إضرابا عن الطعام وقام […]

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