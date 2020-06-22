بالوثيقة،، الكاظمي ينفذ وعده بشأن الرواتب المزدوجة،، شروط ومفاجآت تنتظر “الرفحاويون”

2020/06/22 | 16:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلن المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء، اليوم الاثنين، صدور الأوامر الرسمية بإيقاف ازدواج الرواتب ومستحقات محتجزي رفحاء، واقتصارها على شخص واحد فقط لايتجاوز راتبه مليون دينار، وأن يكون داخل العراق ورباً لأسرة، ولايوجد لديه أي راتب من الدولة.– المستشفيات تعاني من نقص اطباءوالبلد بأزمة مننحسد عليهاوميعين اطباء بحجة ماكو ميزانية وهو كل […]

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