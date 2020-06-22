2020/06/22 | 17:00 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنتج الأراضي الزراعية في بلدة #عين_عيسى شمالي الرقة في كل موسم، نوعاً من القمح والشعير يعد من أجود الأنواع في #سوريا، نظراً لطبيعة التربة الغنية ومناخ المنطقة المعتدل.إلا أن الإنتاج تراجع هذا الموسم وصُنف…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مزارعو الرقة عرضة لخسائر جديدة بعد الحرائق وشروط تسليم المحاصيل) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مزارعو الرقة عرضة لخسائر جديدة بعد الحرائق وشروط تسليم المحاصيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).