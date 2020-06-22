اعتصام نسائي للمطالبة بمعتقلي “السويداء” ودوريات روسيّة تجوب شوارع المدينة

2020/06/22 | 17:00 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت العديد من أمهات وأخوات معتقلي الاحتجاجات الأخيرة في #ُالسويداء اعتصاماً سلمياً صباح اليوم الإثنين، طالبن فيه بإطلاق سراح إخوانهم وأبنائهم بشكل فوري من سجون أفرع الأمن السورية.وجرت الوقفة الاحتجاجية أمام مبنى السراي الحكومي…

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