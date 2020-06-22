2020/06/22 | 17:01 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين يوم الاثنين بتدمير 4 أهداف وتفجير ورفع 10 عبوات ناسفة بعمليات أمنية استباقية في صلاح الدين.

وقال المصدر وهو ضابط في عمليات سامراء لوكالة شفق نيوز إن "القطعات الامنية التابعة لعمليات سامراء، وضمن عمليات ابطال العراق الثالثة ضمن قواطع مسؤولياتها الممتدة من اطراف سامراء الى قضاء الضلوعية، شنت عملياتها الاستباقية من محورين، الاول ضم الشرطة الاتحادية اللواء الرابع والجهد الهندسي، والمحور الثاني ضم لواء مغاوير في عمليات سامراء وفصيل سرية المشاة الالي وباسناد طيران الجيش".

وأوضح المصدر أن "العمليات اسفرت عن تدمير 4 مضافات مهمة لعناصر داعش تحوي مؤن ومتفجرات ومواد حربية وتجهيزات متنوعة، الى جانب تفكيك ورفع وتفجير 10 عبوات ناسفة دون أي اصابات او خسائر من قبل الجهد الهندسي، اضافة الى تدمير عدد من القناطر والطرق التي تستخدمها المجاميع الارهابية وفتح طرق عسكري في مناطق معقدة حغرافيا".

واضاف أن "العمليات ستستمر لعدة ايام لحين القبض على جميع المطلوبين وانهاء وجود الخلايا الارهابية النائمة والقضاء على جميع الخلايا السرطانية التابعة لداعش الارهابي".

وانطلقت صباح الاثنين المرحلة الثالثة من عمليات "ابطال العراق- نصر السيادة" بهدف تفتيش وتأمين المناطق الرابطة شرق صلاح الدين بغرب ديالى وجنوب غرب كركوك وسامراء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدمير 4 أهداف لداعش ومعالجة عبوات ناسفة في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تدمير 4 أهداف لداعش ومعالجة عبوات ناسفة في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).