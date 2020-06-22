بالصور.. كيف بدت كربلاء المقدسة في أول أيام حظر التجوال؟

2020/06/22 | 17:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع بدء تنفيذ حظر التجوال الشامل في كربلاء المقدسة، أظهرت صور خلو شوارع المحافظة من المارة تمامًا....

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