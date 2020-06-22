بالوثائق … مجلس الوزراء يصادق على إيقاف ازدواج الرواتب ومستحقات محتجزي رفحاء

2020/06/22 | 17:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مجلس الوزراء، الاثنين، الأوامر الرسمية بإيقاف ازدواج الرواتب ومستحقات محتجزي رفحاء، واقتصارها على شخص واحد فقط، لايتجاوز راتبه مليون دينار.وذكر المجلس ان “الراتب سيكون لمن هو يكون داخل العراق ورباً لأسرة، ولايوجد لديه أي راتب من الدولة”.

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