نائب يدعو لاعادة النازحين إلى مناطهم بعد انتهاء عملية ابطال العراق الثالثة

2020/06/22 | 17:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

دعا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، الاثنين (2 حزيران 2020)، إلى اعادة النازحين إلى مناطهم بعد انتهاء عملية ابطال العراق العسكرية الثالثة التي انطلقت صباح اليوم في 3 محافظات.

وقال العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عملية ابطال العراق العسكرية الثالثة لن تحقق اهدافها من دون عودة النازحين الى مناطقهم لمسك الارض وعدم السماح للخلايا النائمة لتنظيم داعش بأن تعود مرة ثانية لهذه المناطق".

واضاف أن "عودة آلاف الاسر النازحة الى اكثر من 10 قرى محررة، ولكنها مهجورة منذ 6 سنوات بداية صحيحة لانهاء ازمة المطيبيجة والحدود الملتهبة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين"، مبينا ان "عودة النازحين إلى مناطقهم ستقلل من المهام الامنية، لأن اهالي القرى سيشاركون في تحمل جزء منها لحماية مناطقهم واراضيهم الزراعية اذا ما توفر الدعم الكافي والحقيقي".

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أطلقت قيادة العمليات المشتركة، المرحلة الثالثة من عمليات "ابطال العراق".

وقال الفريق الركن، عبد الامير كامل عبد الله الشمري، نائب قائد العمليات المشتركة، في بيان، أنه "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت فجر هذا اليوم الاثنين 22 حزيران 2020 عملية ابطال العراق / المرحلة الثالثة، لتطهير وتفتيش مناطق في محافظة صلاح الدين والحدود الفاصلة مع قيادات عمليات (( ديالى، سامراء، كركوك )) من ثلاثة محاور".

واوضح، أن العملية اشتركت فيها "وزارة الدفاع /من خلال قيادة القوات البرية، المتمثلة بقطعات من (قيادة عمليات صلاح الدين وقيادة عمليات سامراء وقيادة عمليات ديالى) وقطعات من الفرقة المدرعة التاسعة ولواء القوات الخاصة، ووزارة الداخلية / قطعات قيادة قوات الشرطة الاتحادية وقيادة فرقة الرد السريع وافواج سوات والتكتكي من مديريات الشرطة، فضلا عن قطعات الشرطة الاتحادية ضمن المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، وهيأة الحشد الشعبي / قطعات من ألوية الحشد الشعبي في ديالى وصلاح الدين وسامراء وكركوك، وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جميع الوكالات الاستخبارية التي تشترك في هذه العمليات التي تأتي بإسناد من طيران قيادة القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي".

ولفت الى ان "العمليات تستهدف مساحة ( 4853 ) كم 2، لغرض تفتيشها وملاحقة العناصر الإرهابية والمطلوبين والبحث عن أوكار داعش ورفع المخلفات الحربية، ولتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق، وسنوافيكم مِن خلال خلية الاعلام الامني بالتفاصيل أول بأول طوال فترة العمليات".

وانطلقت عمليات "أبطال العراق-نصر السيادة" مطلع حزيران الجاري، بإشراف وتوجيه مباشر من القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي أطلق على العمليات التي انطلقت من محافظة كركوك، التسمية المذكورة آنفاً، لملاحقة عناصر تنظيم داعش.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم-بغداد

نفت غرفة العمليات المنبثقة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة، الإثنين (22 حزيران 2020) فرض الحظر التجوال الشامل في العاصمة بغداد.

وذكرت الغرفة، في بيان، أنه "لا يوجد فرض حظر شامل للتجول في عموم العاصمة بغداد".

واشار

بغداد اليوم- ديالى

كشف مسؤول حكومي في ديالى، الإثنين (22 حزيران 2020) عن انخفاض معدلات ترويج المخدرات بنسبة 60% في اثنين من أكبر المدن على الحدود مع ايران.

وقال مدير ناحية قزانية (95 كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ(بغداد اليوم) ان "

بغداد اليوم - كربلاء

اصدرت مديرية الدفاع المدني في محافظة كربلاء، الاثنين، توضيحاً بشأن حريق المستشفى التركي.

وقالت المديرية في بيان، إنه "بعد ورود اخبار من السيطره المركزية يشير عن وجود حادث حريق في قضاء الحر مشروع المستشفى التركي (ق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب يدعو لاعادة النازحين إلى مناطهم بعد انتهاء عملية ابطال العراق الثالثة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب يدعو لاعادة النازحين إلى مناطهم بعد انتهاء عملية ابطال العراق الثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).