2020/06/22 | 17:05 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الشباب والرياضة عدنان درجال يوجه باعلان الحداد لثلاثة ايام ترحما على رحيل نجم الكرة العراقية احمد راضي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الشباب والرياضة عدنان درجال يوجه باعلان الحداد لثلاثة ايام ترحما على رحيل نجم الكرة العراقية احمد راضي) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الشباب والرياضة عدنان درجال يوجه باعلان الحداد لثلاثة ايام ترحما على رحيل نجم الكرة العراقية احمد راضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).