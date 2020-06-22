سجون “الحمزات” و”السلطان مراد”: روايات مرعبة للتعذيب على يد مقاتلي الفصائل السورية المعارضة

2020/06/22 | 17:08 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدلى مختطفون سابقون، في سجون فصائل #المعارضة_السورية_المسلحة، الموالية لتركيا، بروايات مرعبة حول ما تعرضوا له من تعذيب وانتهاكات، تراوحت ما بين الاغتصاب، الصعق بالكهرباء، نزع الأظفار، الكي بالنار، الضرب بالعصي والأسلاك الكهربائية والإعدام بالخازوق.

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