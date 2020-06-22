عدد خاص من مجلة الدراسات الفلسطينية عن ” زمن الوباء”

2020/06/22 | 17:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اختارت “مجلة الدراسات الفلسطينية” اصدار عدداً مرجعياً خاصاً عن “زمن الوباء” تخوض فيه غمار رحلة في تاريخ الأوبئة وأبعادها الفكرية والأدبية.وتضمن العدد 123 من المجلة موضوعات عن تاريخ الأوبئة حيث كتب خالد فهمي عن تأسيس نظام الصحة في مصر؛ وتتناول ناهد جعفر تاريخ الأوبئة “من عمواس إلى كورونا”؛ ويكتب فاروق مردم بك عن […]

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