2020/06/22 | 17:12 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- (المستقلة)..قال وزير السياحة والأثار خالد العناني، إن الحكومة المصرية تكثف جهودها لاستعادة السياحة الخارجية مرة أخرى، بعد توقف حركة الطيران والسياحة في أعقاب انتشار مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).
وقال العناني، في مقابلة مع وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا)، إن مصر سوف تفتح مطاراتها والمنتجعات السياحية بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح للسياحة الدولية.
وأضاف […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مساع مصرية لاستعادة حركة السياحة الخارجية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال العناني، في مقابلة مع وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا)، إن مصر سوف تفتح مطاراتها والمنتجعات السياحية بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح للسياحة الدولية.
وأضاف […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مساع مصرية لاستعادة حركة السياحة الخارجية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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