2020/06/22 | 17:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قال وزير السياحة والأثار خالد العناني، إن الحكومة المصرية تكثف جهودها لاستعادة السياحة الخارجية مرة أخرى، بعد توقف حركة الطيران والسياحة في أعقاب انتشار مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).وقال العناني، في مقابلة مع وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا)، إن مصر سوف تفتح مطاراتها والمنتجعات السياحية بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح للسياحة الدولية.وأضاف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مساع مصرية لاستعادة حركة السياحة الخارجية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مساع مصرية لاستعادة حركة السياحة الخارجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).