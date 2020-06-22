2020/06/22 | 17:14 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة العالمية: تفشي فيروس كورونا ما يزال متسارعا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/22 | 17:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية: تفشي فيروس كورونا ما يزال متسارعا) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية: تفشي فيروس كورونا ما يزال متسارعا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).