2020/06/22 | 17:14 - المصدر: وكالة رويترز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بعد حظر تجول 3 أشهر.. "الحياة رجعت" في السعودية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/22 | 17:14.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد حظر تجول 3 أشهر.. "الحياة رجعت" في السعودية) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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