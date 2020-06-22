وفاة أول طبيب بحريني بفيروس كورونا

2020/06/22 | 17:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز توفي أول طبيب في البحرين يعمل في الرعاية الأولية للمصابين بمرض كورونا المستجد، بعد إصابته بالفيروس القاتل.وقالت صحيفة بحرينية، اليوم الاثنين، إن مستشفى الإرسالية الأمريكية أعلن وفاة الطبيب سولومون فيناي كومار، أحد أطباء الرعاية الأولية والخط الأمامي لمحاربة مرض فايروس كورونا.وذكرت أن كومار يعد أول طبيب في البحرين يستسلم للفيروس ويغادر […]

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