الحزب الإسلامي يطالب بتأجيل امتحانات الدراسة المتوسطة

2020/06/22 | 17:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..طالب الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي رشيد العزاوي، مجلس الوزراء بإصدار قرار بتأجيل امتحانات الدراسة المتوسطة حتى الوصول الى حل بديل يضمن حقوق الطلبة ويحفظ ارواحهم وقال العزاوي أن هذا القرار بات ضرورة ملحة في ظل تفشي وباء كورونا في العراق بشكل خطير، مما يعني تعريض ٧٥٠ الف طالب للخطر، واشاعة الخوف في نفوس عوائلهم، […]

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