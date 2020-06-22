الإعلام الأمني: العثور على منصة تضم صاروخين قبل إطلاقهما نحو مطار بغداد

2020/06/22 | 17:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الاعلام الحربي، العثور على منصة تحتوي صاروخين من نوع كاتيوشا، كانا معدين للإطلاق جنوب غربي العاصمة بغداد.

وأكدت الخلية في بيان، عثورها على المنصة بمنطقة حي الجهاد، وفي حي الأمانة على وجه التحديد، مبينة ان الصاروخين كانا معدين وموجهين نحو مطار بغداد.

وجاء الكشف عن الصاروخين بعد أيام من توجيه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، بضرورة تشكيل خلية للتحقيق في مسألة إطلاق الصواريخ والكشف عنها قبل إطلاقها.

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