2020/06/22 | 17:20 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مجلس الوزراء: تحديد مستحقات محتجزي رفحاء بمليون دينار شهريا ولرب الإسرة فقط

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