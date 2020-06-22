علاوي يدعو لتأسيس رابطة عالمية للصحة الوقائية

2020/06/22 | 17:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..دعا مؤسس حزب الوفاق الوطني العراقي اياد علاوي الى تأسيس الرابطة الاستراتيجية العالمية للصحة الوقائية لتعنى ببناء الامن الصحي الاستراتيجي والانتقال الى مجالات اخرى من التعاون.وقال علاوي في كلمة القاها في ملتقى بناء المصير المشترك الصيني العربي الذي افتتح اليوم عبر دائرة تلفزيونية مغلقة برعاية الحزب الشيوعي الصيني وبمشاركة اكثر من خمسين من زعماء […]

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