2020/06/22 | 17:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أمـر وزير الصناعة والمعادن، منهـل عزيـز الخبـاز، بإهداء وزارة الصحة ( ١٠٠ ) ألف كمامة لدعم الجيش الأبيض ومساندته في مهمته الوطنية والإنسانية لتوفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين المصابين بفيروس كورونـا .وذكر بيان لمكتبه، ان" الوزير أصدر أمراً إلى الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود للتبرع بـ ( ١٠٠ ) ألف كمامة إلى وزارة الصحة بواقع ( ٥٠ ) ألف كمامة تصنيع ميكانيكي و ( ٥٠ ) ألف كمامة خياطة يدوي لتوزيعها على الطواقم التمريضية والطبية التي تحمي الوطن وأبناءه في ظروف بالغة الصعوبة ولتعزيز مكانة المنتج الوطني وزيادة قدرته التنافسية". ولفت إلى أن" هذه المبادرة تأتي في إطار توجه الوزارة وإصرارها على توفير وتأمين حاجة القطاع الصحي من مختلف الأجهزة والمواد والمستلزمات الطبية والوقائية وتفعيل دور الصناعة العراقية في تعزيز الجهد الوطني للقضاء على الوبـاء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصناعة تدعم الجيش الأبيض بـالكمامات) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصناعة تدعم الجيش الأبيض بـالكمامات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).