المجلس الأعلى للسكان يوجه التخطيط على تهيئة التعداد العام

2020/06/22 | 18:03 - المصدر: السومرية نيوز

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الكاظمي: الإحصاء العام سند قوي ومتين لأي عملية انتخابية مقبلة

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