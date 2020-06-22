دولة أوروبية تسجل صفر وفيات للمرة الأولى

2020/06/22 | 18:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت السلطات الصحية الهولندية، أنها سجلت 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين، وصفر وفيات.وهذا أول يوم لا يسجل فيه المعهد الوطني للصحة أي وفيات جديدة بسبب الفيروس منذ التاسع من مارس.وتراجعت الإصابات في هولندا تدريجيا منذ أن بلغت ذروتها في بداية أبريل.كما خففت تدريجيا إجراءات العزل العام رغم استمرار […]

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