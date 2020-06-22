وزير الثقافة يعزّي برحيل الروائي حميد الربيعي


وزير الثقافة يعزّي برحيل الروائي حميد الربيعي
2020/06/22 | 18:06 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

وزير الثقافة يعزّي  برحيل الروائي حميد الربيعي 

عزّى وزير الثقافة والسياحة والآثارالدكتور حسن ناظم ، ا...

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