2020/06/22 | 18:06 - المصدر: بغداد اليوم

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وزير الثقافة يعزّي برحيل الروائي حميد الربيعي

عزّى وزير الثقافة والسياحة والآثارالدكتور حسن ناظم ، ا...





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