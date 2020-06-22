2020/06/22 | 18:06 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
عزّى وزير الثقافة والسياحة والآثارالدكتور حسن ناظم ، ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وزير الثقافة يعزّي برحيل الروائي حميد الربيعي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وزير الثقافة يعزّي برحيل الروائي حميد الربيعي
عزّى وزير الثقافة والسياحة والآثارالدكتور حسن ناظم ، ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وزير الثقافة يعزّي برحيل الروائي حميد الربيعي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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