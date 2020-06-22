خلية الازمة في النجف تخاطب المواطنين: عدم الالتزام سيعيد تطبيق الحظر الشامل بهذا التوقيت

2020/06/22 | 18:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

وجهت خلية الازمة في محافظة النجف، الإثنين (22 حزيران 2020)، خطابا إلى المواطنين في المحافظة تحذرهم...





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