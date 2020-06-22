صحة الانبار تعلن تفاصيل الإصابات الـ18 الجديدة بكورونا في المحافظة

2020/06/22 | 18:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت دائرة صحة الأنبار، اليوم الإثنين، تفاصيل الإصابات الـ 18 الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي اعلنها الموقف الوبائي الرسمي لوزارة الصحة.وذكرت الدائرة في بيان تلقت”العهد نيوز” أن “الإصابات الـ 18 الجديدة بفيروس كورونا التي سجلت هذا اليوم في محافظة الانبار، 12 منها لملامسين لحالات مؤكدة سابقا في قضاء الرمادي وهم تحت الحجر […]

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