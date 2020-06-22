وزير الثقافة يعزّي برحيل الروائي حميد الربيعي

2020/06/22 | 18:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز عزّى وزير الثقافة والسياحة والآثار، حسن ناظم ، اليوم الإثنين، الوسط الثقافي العراقي ، برحيل الروائي حميد الربيعي.وقال ناظم في بيانٍ صدر عن مكتبه الإعلامي وتلقته “العهد نيوز”، “تلقينا بأسفٍ وحزنٍ بالغين ، نبأ وفاة القاص والروائي حميد الربيعي ، أحد رموز الحركة الأدبية ، والثقافية في العراق، وبهذه المناسبة المؤلمة نعزي […]

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