العراق يتهيأ لتعداد سكاني عام يمضي به إلى الانتخابات

2020/06/22 | 18:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، أهمية تجاوز تداعيات أزمة جائحة كورونا و"مخلفات سوء الإدارة المتراكمة"، ووجه بتهيئة مستلزمات التعداد العام للسكان كونه للمضي به الى العملية الانتخابية المقبلة.

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