غرفة العمليات: لا حظر شامل للتجول في بغداد والإبقاء على الاستثناءات

2020/06/22 | 18:15 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت غرفة العمليات المنبثقة عن اللجنة العليا اليوم الاثنين، أنه لا يوجد فرض حظر شامل للتجول في عموم العاصمة بغداد.وقالت غرفة العمليات لوكالة الأنباء العراقية (واع)واطلعت عليه وكالة صدى , “إبقاء الاستثناءات الممنوحة للصحفيين والملاكات الصحية والقوات الأمنية‬”، مشيرة إلى “منع التجمعات كمناسبات العزاء والأعراس ويتعرض المخالف إلى عقوبات قانونية”.ولفتت إلى “تشديد الإجراءات

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