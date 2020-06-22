مدرب كيكي سيتين: الكل شاهد ما حدث في مباراة الريال وسوسيداد

2020/06/22 | 18:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز تحدث مدرب برشلونة كيكي سيتين، اليوم، عن الجدل التحكيمي حول فوز ريال مدريد على ريال سوسيداد (1-2) واعترف بأن الأخطاء التحكيمية لا يمكن السيطرة عليها و”متأصلة” في كرة القدم.وقال سيتين في مؤتمر صحفي قبل مباراة الثلاثاء أمام أتلتيك بيلباو “هناك أشياء تخرج عن قدراتك، سنحاول فعل ما علينا جيدا على أرض الملعب […]

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