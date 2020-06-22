"علي تتر محافظاً لدهوك خلفاً لفرهاد أتروشي"

2020/06/22 | 18:25 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة دهوك، يوم الاثنين، عن تسنم القيادي في الحزب علي تتر منصب محافظ دهوك قريباً خلفاً للمحافظ الحالي فرهاد أتروشي.

وقال رئيس الكتلة هشيار كولي لوكالة شفق نيوز، إن "الدكتور علي تتر عضو قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيتسنم منصب محافظ دهوك خلفا للمحافط الحالي فرهاد أتروشي، بعد التصويت عليه في المجلس خلال الأيام القليلة القادمة".

وأضاف أن "علي تتر تم ترشيحه للمنصب من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني"، مشيرا الى ان "مراسم تسنم المنصب ستتم بعد التصديق عليه وخلال مراسم بحضور وزير داخلية اقليم كوردستان".

يذكر ان علي تتر يشغل حاليا منصب مسؤول الفرع الثامن للحزب الديمقراطي الكوردستاني في قضاء زاخو وهو رجل أكاديمي حاصل على شهادة الدكتوراه في التاريخ.

وأجاز التعديل الاخير لقانون مجالس المحافظات في إقليم كوردستان ترشيح شخصية خارج المجلس لمنصب المحافظ.

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