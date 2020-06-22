الكاظمي : سوء الإدارة والاعتماد المطلق على إيرادات النفط أوصلا العراق إلى ما هو عليه اليوم

2020/06/22 | 18:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إن سوء الإدارة والاعتماد المطلق على إيرادات النفط، هما من أوصلا العراق الى الوضع الذي يشهده حاليا.

ودعا الى معالجة هذا الوضع من خلال العمل على تفعيل قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار، وغيرها لتعظيم واردات البلد.



وعقد الكاظمي اجتماعا مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية لمناقشة الورقة البيضاء التي أعدّها مجلس الوزراء، والتي تضمنت الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والخطط والإستراتيجيات لمواجهة التحديات التي يواجهها البلد.

واكد رئيس الوزراء أهمية أن تشهد المرحلة الراهنة المزيد من التعاون ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يؤدي الى خدمة المواطن وتحقيق المصلحة العامة للبلد، وتجاوز التحديات التي يواجهها، موضحا أن حكومته أعدّت ورقة بيضاء للإصلاحات المرتقبة، واتخذت توصيات أولية يجري النقاش بشأنها قبل المضي بها قدما، مشيرا الى ضرورة التكامل ما بين الحكومة ومجلس النواب لدعم هذه الإصلاحات.

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