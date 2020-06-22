الهند تسجل أعلى معدل وفيات بكورونا في يوم واحد

2020/06/22 | 18:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..سجلت الهند، اليوم الاثنين، أعلى معدل وفيات بفيروس كورونا الجديد في يوم واحد وفقا للأرقام الصادرة عن وزارة الصحة الهندية.و أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 455 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وقالت وزارة الصحة الهندية إن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 13699 حالة وفاة منذ بدء تفشي فيروس كورونا الجديد المسبب لوباء […]

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