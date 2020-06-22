5 حيل للتغلب على زيادة الملح في الطعام

2020/06/22 | 18:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..يعتقد البعض أنه في حال الإفراط في وضع الملح إلى الطعام فليس هناك عودة إلى الوراء، لكن هذا الاعتقاد خاطئ.في الواقع، يمكن إنقاذ العديد من الأطعمة المُملحة بشكل مفرط، وإليك 5 حيل للتغلب على هذه المشكلة من خبراء في مجال التغذية، بحسب مجلة Food & Wine الأميركية.اللحوم يقول ريمون سوذرن، الطاهي بمطعم “The […]

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