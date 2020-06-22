18 حالة.. صحة الانبار توضح تفاصيل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا

2020/06/22 | 18:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أوضحت دائرة صحة الانبار، الاثنين، تفاصيل حالات الاصابة الجديدة بفيروس كورونا.وقال المتحدث باسم الدائرة أنس العاني لـ /المعلومة/ إن “الانبار سجلت اليوم 18 إصابة بفيروس كورونا منها 12 اصابة ملامسين لحالات مؤكدة سابقا لشخص من اهالي مدينة الرمادي”، مشيرا الى أن “حالتهم الصحية جيدة جدا وهم متواجدين حاليا في ردهة العزل التابعة […]

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