في ديالى.. مستشفى البتول يوضح حقيقة وجود اصابات بكورونا بين العاملات بصالة الولادة

2020/06/22 | 18:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز نفت ادارة مستشفى البتول التعليمي في ديالى، اليوم الاثنين، ما تم تداوله عبر إحدى وسائل الإعلام عن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد للكوادر التمريضية في صالة الولادة.وذكرت الادارة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، انه”ما يتم تناقله حول إصابة اربع قابلات داخل الصالة الولادة بفيروس كورونا هو إشاعات وليست صحيحة”، مبينة […]

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