2020/06/22 | 18:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب عن تيار الحكمة العراقي، حسن فدعم، اليوم الاثنين، إن "التوغل التركي داخل الأراضي العراقية واستخدام الأجواء العراقية بدون إجازة أوموافقة الح...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل هناك تنسيق عراقي تركي بشأن العملية العسكرية بشمال العراق؟) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل هناك تنسيق عراقي تركي بشأن العملية العسكرية بشمال العراق؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).