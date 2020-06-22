بالصور،، إمدادات “ثمينة” من الصناعة والمعادن لدعم “الجيش الأبيض”

2020/06/22 | 18:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الاثنين، عن مبادرة لدعم ملاكات وزارة الصحة في مراكز العزل الصحي لمصابي وباء كورونا.وقال بيان للوزارة، أطلعت عليه “يس عراق”، “أمـر وزير الصناعة والمعادن منهـل عزيـز الخبـاز بإهداء وزارة الصحة ١٠٠ ألف كمامة لدعم الجيش الأبيض ومساندته في مهمته الوطنية والإنسانية لتوفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين […]

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