عضو بالأمن النيابية يكشف خيارات العراق في الرد على القصف التركي: هذه احتمالات الرد العسكري

2020/06/22 | 18:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، اليوم الاثنين، عن خيارات العراق في الرد ...





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