إنهيار أرضي يودي بحياة موظف بنادي موناكو الفرنسي

2020/06/22 | 18:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

توفى أحد الموظفين داخل نادي موناكو الفرنسي، اليوم الإثنين، في منطقة قيد الإنشاء بالقرب من ملعب التدريبات.

ووفقا لما جاء بموقع راديو مونتي كارلو الفرنسي، فأن "إنهيار أرضي حدث بالقرب من ملعب التدريبات، أدي لوقوع الحادث المأسوي ووفاة أحد الموظفين بالنادي".

وجاء ذلك خلال استعدادات النادي لاستقبال تدريبات الفريق الأول استعدادا لعودة الدوري الفرنسي للموسم الجديد والمقرر له في آب المقبل.

ويقع مقر نادي موناكو بالقرب من البحر ويتواجد مابين مجموعة من المباني والمراسي الساحلية.

وإنهى نادي موناكو الدوري الفرنسي الموسم الماضي، في المركز التاسع برصيد 40 نقطة.

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بغداد اليوم/ بغداد

وجه وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم الاثنين،( ٢٢-٦-٢٠٢٠)، دوائر الوزارة باعلان الحداد الرسمي لمدة ثلاثة ايام اعتبارا من اليوم الاثنين ترحما على وفاة نجم الكرة العراقية احمد راضي عقب اصابته بجائحة كورونا.

وأشار الوزير

بغداد اليوم/ بغداد

توفي اليوم الاثنين،(22 حزيران 2020)،نجم الكرة العراقية السابق الدولي السابق نوري ذياب.

وكان الراحل قد مثل المنتخبات الوطنية العراقية جميعها واندية الفرقة الثالثة وصلاح الدين.

ذياب عاصر الجيل الذهبي للكرة العراق

بغداد اليوم/ متابعة

قدم اتحاد المرأة الدولي لكرة القدم (ويفا) خالص تعازيه الى الشعب العراقي والأسرة الرياضية وعائلة الفقيد بوفاة اسطورة كرة القدم العراقية ونجم الملاعب في الساحات الدولية، الكابتن أحمد راضي.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم ويفا، ديم

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