علماء.. كورونا لا ينتقل عبر المنتجات البلاستيكية

2020/06/22 | 18:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز طمأنت مجموعة من العلماء، المدافعين عن البيئة، بأن الحاويات والعبوات البلاستيكية التي تستخدم في “المعركة” ضد فيروس كورونا المستجد، قابلة لإعادة الاستخدام وبأنها آمنة على الصحة.ويخشى المدافعون عن القضايا البيئية من ارتفاع مستوى التلوث بالبلاستيك في أعقاب تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تخلت أعمال عن سياسات إعادة استخدام أو تدوير المخلفات البلاستيكية […]

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