صور..ملكة جمال كولومبيا تبتر ساقها لتعيش حياتها الطبيعية

2020/06/22 | 18:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..كشفت عارضة الأزياء وملكة جمال كولومبيا لعام 2011-2012 دانييلا ألفاريز “32 عاماً” عن إجرائها عملية بتر جراحية لساقها اليسرى، ونشرت عبر حسابها في موقع التواصل الإجتماعي ” إنستغرام” الذي يتابعها فيه أكثر من مليون و600 ألف متابع ومتابعة من حول العالم، صوراً لها من داخل المستشفى بعد خروجها بسلام من العملية الجراحية التي خضعت لها.[…]

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