تشكيل خمس غرف عمليات لمواجهة كورونا في واسط(وثيقة)

2020/06/22 | 18:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلن رئيس خلية الأزمة محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الاثنين، عن تشكيل خمس غرف عمليات إضافة إلى مركز المحافظة تتوزع مسؤولياتها على نواب المحافظ ومعاونوه ومستشاروه لمتابعة وتسهيل عمل خلايا الأزمة الصحية.أدناه نسخة من الوثيقة:

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